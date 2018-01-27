Секретарь Союза журналистов России Борис Резник умер в 77 лет

Короткая ссылка
Секретарь Союза журналистов России Борис Резник умер в возрасте 77 лет, об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Уважаемые коллеги! Умер наш товарищ, известный журналист, общественный деятель, секретарь Союза журналистов России Борис Львович Резник. Ушёл из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики», — говорится в сообщении.

Там отметили, что о дате и месте похорон Резника будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно, что в Москве на 80-м году жизни скончался журналист-международник Борис Туманов. Он долгое время работал корреспондентом агентства ТАСС и газеты «Известия» в странах Африки.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru