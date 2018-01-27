Умер журналист-международник Борис Туманов

В Москве на 80-м году жизни скончался журналист-международник Борис Туманов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын Григорий Туманов.

«Сегодня ночью ушёл мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», — написал он.

Борис Туманов долгое время работал корреспондентом агентства ТАСС и газеты «Известия» в странах Африки.

Похороны журналиста, по словам сына, состоятся в понедельник.