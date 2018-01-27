В Москве 27 января ожидается до -6 °С

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В Москве в субботу, 26 января, ожидается до -6 °С, передаёт «Известия».

По данным Гидрометцентра, днём ожидается -6...-4 °С, погода будет облачной, местами ожидается небольшой снег.

Ветер южный, юго-западный, 5—10 м/с; местами порывы будут достигать 12—17 м/с.

Ранее в Москве был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности на 27 января.

Также New Inform передавал, когда зима вернётся в Петербург.

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