Синоптик рассказал, когда зима вернётся в Петербург

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Главный синоптик Северо-Западного гидрометеорологического центра Александр Колесов рассказал, когда в Санкт-Петербург вернётся зима, сообщает New Inform.
Синоптик рассказал, когда зима вернётся в Петербург
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

По прогнозам, потепление в скором времени закончится. Снег и минусовая температура ожидаются в городе в воскресенье, 28 января.

В субботу, 27 января, температура воздуха составит +1 °С, но уже ночью будет иметь место похолодание до -1 °С. Как сообщает Inforeactor, днём в воскресенье ожидаются осадки — мокрый снег.

Ранее сообщалось, что в школах Кургана и Тюмени отменили занятия из-за морозов.

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