Малый дворец в Париже эвакуирует экспонаты из-за наводнения

Администрация расположенного в центре Парижа Малого дворца (Пти-Пале) начала эвакуацию произведений искусства из-за наводнения, сообщил директор музея Кристоф Лерибо.

Как отметил Лерибо в эфире Franceinfo, в безопасные места предстоит перенести около 5 тыс. картин, скульптур, медалей и других экспонатов.

При этом он подчеркнул, что решение об эвакуации принято в качестве превентивной меры.

Ранее в Лувре временно закрыли подземную галерею исламского искусства из-за наводнения.

23 января сообщалось, что уровень воды в Сене поднялся до 4,9 м из-за проливных дождей. Ожидается, что 26 января он может достичь отметки в 6,1 м.