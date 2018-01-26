Малый дворец в Париже эвакуирует экспонаты из-за наводнения
Как отметил Лерибо в эфире Franceinfo, в безопасные места предстоит перенести около 5 тыс. картин, скульптур, медалей и других экспонатов.
При этом он подчеркнул, что решение об эвакуации принято в качестве превентивной меры.
Ранее в Лувре временно закрыли подземную галерею исламского искусства из-за наводнения.
23 января сообщалось, что уровень воды в Сене поднялся до 4,9 м из-за проливных дождей. Ожидается, что 26 января он может достичь отметки в 6,1 м.