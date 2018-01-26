Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Сенчиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Людмилы Сенчиной, которая скончалась 25 января в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Ушла из жизни замечательная певица, покорявшая слушателей проникновенным голосом, неповторимой манерой исполнения и огромным личным обаянием. Её нежные, лирические музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью советской эстрады, всегда пробуждали самые светлые и добрые чувства», — говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что на белорусской земле творчество Людмилы Сенчиной хорошо знают и любят.

Ранее президент России Владимир Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой.

25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

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