Выставка Бориса Гребенщикова открывается в Петербурге 26 января
Выставка лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова открывается в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 января, сообщает «ПолитЭксперт».
«Музыка и живопись — разные вещи. Я получаю удовольствие и от того, и от другого. В чём между ними разница, не могу сказать», — отметил Гребенщиков на пресс-показе экспозиции.
На выставке представлены 17 рисунков и несколько фотографий на металле.
Ранее стало известно, что в Третьяковской галерее открылась выставка работ Карла Брюллова.
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