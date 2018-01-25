Выставка Бориса Гребенщикова открывается в Петербурге 26 января

Выставка лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова открывается в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 января, сообщает «ПолитЭксперт».

«Музыка и живопись — разные вещи. Я получаю удовольствие и от того, и от другого. В чём между ними разница, не могу сказать», — отметил Гребенщиков на пресс-показе экспозиции.

На выставке представлены 17 рисунков и несколько фотографий на металле.

Ранее стало известно, что в Третьяковской галерее открылась выставка работ Карла Брюллова.