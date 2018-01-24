В Третьяковской галерее открылась выставка работ Карла Брюллова

В Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке открылась выставка «Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга».

Как сообщили в пресс-службе музея, москвичи смогут впервые увидеть восемь произведений одного из крупнейших русских художников.

«Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга, представленные в залах Третьяковской галереи, исполнены К.П. Брюлловым в различные периоды творчества. Они демонстрируют своеобразные типологические структуры портретного образа: парадные и камерные изображения, групповой семейный портрет, конный портрет-прогулка, автопортреты», — отметили в музее.

В числе экспонируемых произведений — семь полотен из частного собрания, а также одно полотно из петербургского «Дворца конгрессов».

Выставка продлится пять месяцев — до 24 июня.

Ранее НСН передавала, что портреты работы Карла Брюллова будут показаны на первой в 2018 году выставке в Третьяковской галерее.