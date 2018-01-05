В Третьяковской галерее покажут портреты Брюллова

Портреты работы Карла Брюллова будут показаны на первой в 2018 году выставке в Третьяковской галерее в Москве, сообщает НСН.

Экспозиция откроется 24 января. На ней представят картины из частного собрания Санкт-Петербурга.

Кроме того, в новом году в музее запланированы выставки Михаила Ларионова, Архипа Куинджи, ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых.

Также состоится показ редких фотографий царской семьи Романовых.

Ранее m24 сообщал, что в январские праздники почти 80 музеев Москвы работают бесплатно.