В Москве пройдёт концерт оркестра Гленна Миллера

Концерт оркестра Гленна Миллера пройдёт в Московском международном доме музыки 23 февраля, сообщает «Утро.ру».

Миллер — американский тромбонист и аранжировщик — впервые собрал свой ансамбль в 1937 году. Многие его записи стали классикой джаза. Коллектив также можно увидеть в фильмах «Серенада Солнечной долины» и «Жёны оркестрантов».

«Наши новые концерты в Москве посвящены юбилею коллектива, и мы постарались подготовить к ним специальную программу, в которой поклонников творчества Гленна Миллера ждёт немало сюрпризов», — заявил нынешний руководитель оркестра, дирижёр Вил Салден.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что танцевальное шоу «Легенды Грузии» покажут в Москве в феврале.