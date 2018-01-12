Танцевальное шоу «Легенды Грузии» покажут в Москве в феврале

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Танцевальное шоу «Легенды Грузии» можно будет увидеть в Москве 28 февраля, сообщает издание «Дни.ру».

Представление посвящено истории, легендам и народу этой страны. Постановку показывали в 50 странах, артисты выступали на различных престижных площадках, в том числе перед главами государств.

В основу шоу легла известная грузинская легенда. В представлении переплетены сюжеты из национальной истории Грузии и Кавказа. Оно сочетает танцы, музыку и песни, дополняемые яркими костюмами и декорациями.

Ранее m24 сообщал о выступлении кукольных театров из Европы на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве.

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