Жена Караченцова рассказала о состоянии артиста
Полгода назад у актёра обнаружили неоперабельную опухоль лёгких. Ему назначили химиотерапию. Согласно анализам, опухоль уменьшилась.
«На Новый год мы с Колей ездили в Анталию. Там ласковое солнце, морской воздух — только польза для здоровья», — заявила Поргина.
По её словам, Караченцов гулял, отдыхал, делал зарядку. В настоящее время актёр находится в больнице, поскольку простыл.
«Вернётся, и снова будем делать химиотерапию. Я, надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие», — добавила Поргина.
В ноябре сын артиста Андрей Караченцов рассказал изданию «Дни.ру» о состоянии отца.