Жена Караченцова рассказала о состоянии артиста

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Жена Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о состоянии артиста, сообщает kp.ru.

Полгода назад у актёра обнаружили неоперабельную опухоль лёгких. Ему назначили химиотерапию. Согласно анализам, опухоль уменьшилась.

«На Новый год мы с Колей ездили в Анталию. Там ласковое солнце, морской воздух — только польза для здоровья», — заявила Поргина.

По её словам, Караченцов гулял, отдыхал, делал зарядку. В настоящее время актёр находится в больнице, поскольку простыл.

«Вернётся, и снова будем делать химиотерапию. Я, надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие», — добавила Поргина.

В ноябре сын артиста Андрей Караченцов рассказал изданию «Дни.ру» о состоянии отца.

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