Солистка The Cranberries похоронена в Ирландии
Солистку рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан похоронили в её родном Лимерике на юго-западе Ирландии, сообщает Irish Examiner.
По информации издания, певица похоронена рядом с отцом, Теренсом О'Риорданом.
На похороны О'Риордан пришли сотни человек — родственники и друзья певицы. Службу провели в церкви Святого Эльве в Баллибрикене, в хоре которой она когда-то пела.
Долорес О'Риордан скончалась 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: