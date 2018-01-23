Солистка The Cranberries похоронена в Ирландии

Солистку рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан похоронили в её родном Лимерике на юго-западе Ирландии, сообщает Irish Examiner.

По информации издания, певица похоронена рядом с отцом, Теренсом О'Риорданом.

На похороны О'Риордан пришли сотни человек — родственники и друзья певицы. Службу провели в церкви Святого Эльве в Баллибрикене, в хоре которой она когда-то пела.

Долорес О'Риордан скончалась 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет.