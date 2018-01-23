Сотни человек пришли проститься с солисткой The Cranberries

Сотни человек пришли на похороны солистки рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан в ирландском Баллибрикене, сообщает Irish Examiner.

Как отмечается, службу провели в церкви Святого Эльве, в хоре которой О'Риордан когда-то пела. Вначале собравшиеся услышали запись Ave Maria в исполнении вокалистки и оперного певца Лучано Паваротти.

По данным издания, за последние два дня почтить память певицы пришли тысячи человек, на сегодняшней же церемонии присутствовали только родственники и друзья солистки рок-группы.

Ранее сообщалось, что следствие по делу о кончине Долорес О'Риордан ожидает результатов вскрытия и медицинских анализов, чтобы сделать заключение о причинах смерти.

О'Риордан скончалась 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет.