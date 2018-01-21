Приём заявок на конкурс фильмов о Москве начнётся 22 января

Короткая ссылка
Прием заявок на конкурс фильмов о Москве стартует 22 января, сюжет картин должен происходить в столице России. Об этом сообщает мэрия города.

«Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше пяти лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал – главное, чтобы действие было в столице», — цитирует m24 мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что победителю конкурса обещан хороший приз.

В 2017 году лучшим фильмом признали «Про любовь» режиссёра Анны Меликян.

Ранее сообщалось, что в Москве начинает действовать новая система предоставления грантов театрам.

Также НСН передавала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru