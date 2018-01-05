В Москве начинает действовать новая система предоставления грантов театрам

Новая система предоставления грантов театрам начинает действовать с 2018 года в Москве, сообщает kp.ru со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Бюджет культурных учреждений будет формироваться на 16% субсидий на выполнение госзадания и на 84% из средств гранта на поддержку и развитие искусства.

Соответствующую меру одобрил Совет художественных руководителей и директоров театров Москвы. Некоторые учреждения перешли на неё ещё в начале 2017 года.

Если предварительный расчёт гранта покажет меньший бюджет, чем есть у театра на данный момент, то его финансирование сохранят на прежнем уровне.

Кроме того, Собянин на своей странице в соцсетях рассказал, что город продолжит выполнять свои обязательства по реставрации и ремонту зданий театров. В столице уже отремонтировано 11 учреждений, передаёт НСН.

В частности, это Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и Театр на Таганке. Планируется отреставрировать здание «Современника».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общий объём грантовой поддержки в области культуры увеличится с 5,3 до 8 млрд рублей в 2018 году.