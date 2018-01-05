В Москве начинает действовать новая система предоставления грантов театрам
Бюджет культурных учреждений будет формироваться на 16% субсидий на выполнение госзадания и на 84% из средств гранта на поддержку и развитие искусства.
Соответствующую меру одобрил Совет художественных руководителей и директоров театров Москвы. Некоторые учреждения перешли на неё ещё в начале 2017 года.
Если предварительный расчёт гранта покажет меньший бюджет, чем есть у театра на данный момент, то его финансирование сохранят на прежнем уровне.
Кроме того, Собянин на своей странице в соцсетях рассказал, что город продолжит выполнять свои обязательства по реставрации и ремонту зданий театров. В столице уже отремонтировано 11 учреждений, передаёт НСН.
В частности, это Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и Театр на Таганке. Планируется отреставрировать здание «Современника».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общий объём грантовой поддержки в области культуры увеличится с 5,3 до 8 млрд рублей в 2018 году.