В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

В чилийском регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.4 in Tarapaca, Chile 56 min ago pic.twitter.com/JrU4cM323y — EMSC (@LastQuake) 21 января 2018 г. Толчки были зафиксированы в 01:06 по времени UTC в воскресенье, 21 января. Очаг землетрясения находился на глубине 110 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайском Синьцзяне.