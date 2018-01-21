В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4
В чилийском регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.4 in Tarapaca, Chile 56 min ago pic.twitter.com/JrU4cM323y— EMSC (@LastQuake) 21 января 2018 г.
Толчки были зафиксированы в 01:06 по времени UTC в воскресенье, 21 января.
Очаг землетрясения находился на глубине 110 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайском Синьцзяне.
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