В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

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В чилийском регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 01:06 по времени UTC в воскресенье, 21 января.

Очаг землетрясения находился на глубине 110 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайском Синьцзяне.

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