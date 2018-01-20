Команда КВН сообщила о смерти участника коллектива

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Команда КВН «Нате» сообщила о смерти одного из участников коллектива — Сергея Баленко, который скончался на 22-м году жизни, передаёт «Дни.ру».

«Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. 19 января 2018 года не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко», — говорится в сообщении коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что Баленко скончался в Ростове-на-Дону. О причине смерти артиста не сообщается.

Ранее шоумен Александр Пушной поделился с телеканалом «360» воспоминаниями о капитане команды КВН Новосибирского государственного университета Владимире Дуде, который скончался 16 января.

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