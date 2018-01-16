Коллеги рассказали о капитане команды КВН «НГУ» Владимире Дуде

Коллеги рассказали о юмористе, капитане команды Клуба весёлых и находчивых «НГУ» Владимире Дуде, сообщает телеканал «360».

«Это продолжалось неделю. У него был инсульт. Мы следили за этим, надеялись на лучшее», — заявил шоумен Александр Пушной.

По его словам, ситуация была довольно тяжёлая, все хотели верить в чудо, но чуда не случилось.

Как отметил Пушной, смерть Дуды — ужасная потеря, и 57 лет — это «безбожно рано».

Актёр и телеведущий Андрей Бочаров сказал, что равнялся на коллегу во время учёбы на мехмате Новосибирского государственного университета. Уход Дуды он назвал личной утратой.

«Это человек, который никогда просто физиологически не мог пошутить зло, пошло или обидно для кого-то. Во всех смыслах очень светлый человек. Его огромное количество человек любили и любят», — отметил Бочаров.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева сказала, что Дуда был «абсолютно бесконфликтным человеком», «хорошим, весёлым, очень добрым и порядочным».