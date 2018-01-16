В Новосибирске умер трёхкратный чемпион высшей лиги КВН Владимир Дуда

Капитан команды КВН Новосибирского государственного университета Владимир Дуда скончался от инсульта в Новосибирске. Об этом сообщила телеведущая Татьяна Лазарева.

«Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали всё что нужно было и всё что могли», — написала Лазарева в Facebook.

Она отметила, что Дуда был «абсолютно бесконфликтным человеком», «хорошим, весёлым, очень добрым и порядочным».

Дуда в составе команды «НГУ» становился чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов.

В сентябре 2017 года умер один из основателей КВН Андрей Меньшиков.