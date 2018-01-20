Спасатели предупредили о порывистом ветре и метели в Магаданской области

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В Магаданской области спасатели распространили экстренное предупреждение о приходе в регион 21-22 января циклона с порывистым ветром и метелями, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на всей территории Магаданской области, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, налипанием снега на провода и деревья, нарушениями в работе всех видов транспорта», — заявили в региональном пожарно-спасательном центре (ПСЦ). 

Ранее сообщалось, что власти двух округов Магаданской области решили отменить занятия в школах из-за установившихся 50-градусных морозов.

Накануне URA.RU передавало, что в ближайшие дни в Тюмени ожидается аномальный мороз.

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