Спасатели предупредили о порывистом ветре и метели в Магаданской области

В Магаданской области спасатели распространили экстренное предупреждение о приходе в регион 21-22 января циклона с порывистым ветром и метелями, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на всей территории Магаданской области, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, налипанием снега на провода и деревья, нарушениями в работе всех видов транспорта», — заявили в региональном пожарно-спасательном центре (ПСЦ).

Ранее сообщалось, что власти двух округов Магаданской области решили отменить занятия в школах из-за установившихся 50-градусных морозов.

Накануне URA.RU передавало, что в ближайшие дни в Тюмени ожидается аномальный мороз.