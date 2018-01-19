Скончался народный артист России Иосиф Матаев
Народный артист России и Дагестана, балетмейстер Иосиф Матаев скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Дагестана.
Как отмечается, похороны артиста пройдут в Израиле.
Матаев окончил ГИТИС, после чего стал солистом государственного ансамбля песни и танца Дагестана и ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».
Впоследствии стал художественным руководителем и балетмейстером ансамбля «Лезгинка».
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