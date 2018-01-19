Опрос: 15% россиян изъявили желание принять участие в крещенских купаниях в 2018 году

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, в этом году 15% россиян готовы принять участие в крещенских купаниях.

«Среди желающих преобладают мужчины (24%), молодые люди от 25 до 34 лет (21%), жители средних и малых городов (по 20%), тогда как женщины (9%), респонденты в возрасте 60 лет и старше проявляют меньший энтузиазм», — следует из результатов опроса.

Также сообщается, что 59% респондентов заявили о намерении пойти в церковь за крещенской водой и собраться с родственниками за праздничным столом (48%).

Крещение отмечается в православном мире 19 января. Ночью верующие окунаются в проруби в память о крещении Христа.