Песков рассказал о традиции Путина участвовать в крещенских купаниях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер в течение многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение.

«Я хочу ещё раз повторить: это его не первый такой опыт. В целом он ежегодно это делает уже на протяжении многих лет», — заявил Песков.

Ранее Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, где принял участие в праздничных купаниях на озере Селигер.

Крещение отмечается в православном мире 19 января. Ночью верующие окунаются в проруби в память о крещении Христа.

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