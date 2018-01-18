Владимира Шаинского похоронят 22 января на Троекуровском кладбище

Похороны композитора Владимира Шаинского состоятся на Троекуровском кладбище 22 января. Об этом заявил замминистра культуры Александр Журавский.

«Достигнута договорённость, что прощание с выдающимся отечественным композитором, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11:00 до 13:00 в Московском доме композиторов. Похороны состоятся в 14:00 на Троекуровском кладбище», — цитирует Журавского пресс-служба министерства.

По его словам, «столь поздняя дата погребения обусловлена целым рядом факторов, в том числе празднованием католического Рождества».

Ранее сын Шаинского уточнил дату прощания с композитором.

26 декабря 2017 года стало известно, что композитор Владимир Шаинский скончался в возрасте 92 лет. Его сын подтвердил НСН смерть отца.