Владимира Шаинского похоронят 22 января на Троекуровском кладбище

Короткая ссылка
Похороны композитора Владимира Шаинского состоятся на Троекуровском кладбище 22 января. Об этом заявил замминистра культуры Александр Журавский.

«Достигнута договорённость, что прощание с выдающимся отечественным композитором, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11:00 до 13:00 в Московском доме композиторов. Похороны состоятся в 14:00 на Троекуровском кладбище», — цитирует Журавского пресс-служба министерства.

По его словам, «столь поздняя дата погребения обусловлена целым рядом факторов, в том числе празднованием католического Рождества».

Ранее сын Шаинского уточнил дату прощания с композитором.

26 декабря 2017 года стало известно, что композитор Владимир Шаинский скончался в возрасте 92 лет. Его сын подтвердил НСН смерть отца.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119