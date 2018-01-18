Синоптики предупредили о порывистом ветре в Москве 18 января

Синоптики предупредили о порывистом ветре, снеге и слабой метели в Москве 18 января.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«В столице и области облачно, временами снег, местами слабая метель, на дорогах снежный накат. Ветер юго-восточный, 5—10 метров в секунду, порывистый», — сказали в центре.

Ранее в Магаданской области 50-градусные морозы привели к отмене занятий в школах.

Кроме того, как сообщал «ПолитЭксперт», Управление образования Красноярского края решило освободить от занятий школьников в случае, если температура воздуха опустится ниже -35 °C.