Синоптики предупредили о порывистом ветре в Москве 18 января
Синоптики предупредили о порывистом ветре, снеге и слабой метели в Москве 18 января.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».
«В столице и области облачно, временами снег, местами слабая метель, на дорогах снежный накат. Ветер юго-восточный, 5—10 метров в секунду, порывистый», — сказали в центре.
Ранее в Магаданской области 50-градусные морозы привели к отмене занятий в школах.
Кроме того, как сообщал «ПолитЭксперт», Управление образования Красноярского края решило освободить от занятий школьников в случае, если температура воздуха опустится ниже -35 °C.
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