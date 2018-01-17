В Москве 18 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 18 января, передаёт пресс-служба Гидрометцентра России.

Как сообщает m24, погода потенциально опасна из-за усиления ветра, порывы которого будут достигать 17 м/с.

Днём температура воздуха в российской столице составит -4...-6 °С, ночью — -8...-10 °С.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до конца 18 января.

Также НСН передавала, что в Москве 17 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.