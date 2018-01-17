Прощание с участником КВН Владимиром Дудой состоится 19 января

Прощание с капитаном команды Клуба весёлых и находчивых «НГУ» Владимиром Дудой состоится 19 января в холле Дома культуры «Академия» в Академгородке. Об этом сообщает ТАСС.

«Прощание в пятницу, 19 января, в ДК «Академия» (Академгородок). Время уточняется, предварительно с 13:00 по 14:30», — сказала друг семьи покойного Ася Бочарова.

По словам директора общественного фонда «Академгородок» Натальи Пинус, Дуда будет похоронен на Южном кладбище в Академгородке. Также она организовала сбор средств на похороны и поддержку семьи.

Ранее телеканал «360» передавал, что коллеги рассказали о капитане команды КВН «НГУ» Владимире Дуде, который скончался 16 января.