В Германии назвали антислово года

В Германии антисловом 2017 года стало словосочетание «альтернативные факты». Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официального представителя жюри в городе Дармштадте профессора-германиста Нину Яних.

«Альтернативные факты — это вводящее в заблуждение выражение, которое обозначает попытку превратить ложные утверждения в легитимный метод публичной дискуссии», — пояснила она.

Как отмечается, в начале 2017 года на тот момент пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа Шон Спайсер, заявил, что на церемонии приведения к присяге была «самая многочисленная аудитория, когда-либо собиравшаяся на инаугурации». Позднее выяснилось, что данное утверждение неверно. Однако советница Трампа Келлиэнн Конуэй попыталась оправдать это заявление, заявив, что Спайсер не лжёт, а излагает «альтернативные факты».

Кроме того, в список антислов попали «шаттл-сервис» и «гендерное безумие».

Антислово года выбирают в Германии с 1991-го с целью привлечения внимания общественности к словам и словосочетаниям, которые «нарушают фактическую уместность или гуманность».

Ранее экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил рейтинг десяти главных русских слов 2017 года.