Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи греческой столицы, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 25 км к северо-востоку от Афин.

Очаг землетрясения, по данным центра, залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 3,6 в Македонии.