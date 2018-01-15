Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,5

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи греческой столицы, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 25 км к северо-востоку от Афин.

Очаг землетрясения, по данным центра, залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 3,6 в Македонии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119