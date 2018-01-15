Вблизи Афин произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло вблизи греческой столицы, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 25 км к северо-востоку от Афин.
M4.5 #earthquake (#σεισμός) strikes 25 km NE of #Athens (#Greece) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/OZZbPnkyXL— EMSC (@LastQuake) 15 января 2018 г.
Очаг землетрясения, по данным центра, залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 3,6 в Македонии.
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