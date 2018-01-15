«Херсонес Таврический» посетили около 900 тысяч человек в 2017 году

Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» принял около 900 тыс. посетителей в 2017 году, сообщает «Крыминформ».

Как напомнила директор музея Светлана Мельникова, в 2015 году комплекс посетили 500 тыс. гостей, в 2016-м — более 1,1 млн.

«Такое резкое увеличение посетителей имеет своё объяснение. Это было государственное решение — сделать Херсонес свободным для посещения, без взимания входной платы», — заявила Мельникова.

По её словам, в 2017 году было решено, что экскурсионное обслуживание в Херсонесе будет производиться на платной основе.

Мельникова пояснила, что в период, когда все посещения были бесплатными, находились люди «на стороне», предлагавшие платные экскурсии. Решение сделать экскурсионное обслуживание платным принесло музею множество договоров, но несколько снизило посещаемость.

Ранее НСН сообщала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.