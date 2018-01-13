Американская академия киноискусств завершила голосование по номинантам на «Оскар»
Американская академия киноискусств сообщила о завершении голосования по отбору фильмов-номинантов на премию «Оскар».
#OscarNoms voting ends today. On January 23, who will you root for?— The Academy (@TheAcademy) 12 января 2018 г.
«Голосование по номинантам на оскар завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?» — говорится в сообщении организации в Twitter.
Члены Американской академии кинематографических искусств и наук 6 января начали голосование за фильмы, которые вскоре станут претендентами на премию «Оскар».
Церемония вручения премии состоится 4 марта 2018 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
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