Американская академия киноискусств завершила голосование по номинантам на «Оскар»

Короткая ссылка
Американская академия киноискусств сообщила о завершении голосования по отбору фильмов-номинантов на премию «Оскар».

«Голосование по номинантам на оскар завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?» — говорится в сообщении организации в Twitter.

Члены Американской академии кинематографических искусств и наук 6 января начали голосование за фильмы, которые вскоре станут претендентами на премию «Оскар».

Церемония вручения премии состоится 4 марта 2018 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119