Более 100 мероприятий запланировано в Москве на старый Новый год
Например, в парках пройдут развлекательные программы с конкурсами и призами, викторины, катание на санях.
В Лианозовском, Измайловском, Бабушкинском парках, в парках Кузьминки, Фили и парке Красная Пресня 13 и 14 января состоятся мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».
В ближайшие выходные также можно посетить музеи. К примеру, в Новом Манеже продолжается выставка «Необъятный Рязанов» в честь 90-летия режиссёра Эльдара Рязанова.
В городских библиотеках приглашают послушать рассказы об истории старого Нового года и народных приметах, связанных с ним.
Ранее НСН сообщала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.