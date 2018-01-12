Более 100 мероприятий запланировано в Москве на старый Новый год

Более 100 мероприятий запланировано в столице на старый Новый год, сообщает m24.ru со ссылкой на портал Департамента культуры города Москвы.

Например, в парках пройдут развлекательные программы с конкурсами и призами, викторины, катание на санях.

В Лианозовском, Измайловском, Бабушкинском парках, в парках Кузьминки, Фили и парке Красная Пресня 13 и 14 января состоятся мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

В ближайшие выходные также можно посетить музеи. К примеру, в Новом Манеже продолжается выставка «Необъятный Рязанов» в честь 90-летия режиссёра Эльдара Рязанова.

В городских библиотеках приглашают послушать рассказы об истории старого Нового года и народных приметах, связанных с ним.

Ранее НСН сообщала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.