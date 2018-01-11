Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной Державина
«Ушёл из жизни блестящий актёр, создавший в кино и театре целую галерею ярких ролей и незабываемых образов. Исключительный талант, обаяние и тонкий юмор принесли ему заслуженную славу и огромную зрительскую любовь», — говорится в заявлении.
Президент подчеркнул, что в Белоруссии Державина «всегда высоко ценили и уважали за высокое профессиональное мастерство и преданность делу».
Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним состоится 15 января.
Воспоминания о Михаиле Державине — в материале RT.