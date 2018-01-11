Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной Державина

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким артиста Михаила Державина в связи с его смертью. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«Ушёл из жизни блестящий актёр, создавший в кино и театре целую галерею ярких ролей и незабываемых образов. Исключительный талант, обаяние и тонкий юмор принесли ему заслуженную славу и огромную зрительскую любовь», — говорится в заявлении.

Президент подчеркнул, что в Белоруссии Державина «всегда высоко ценили и уважали за высокое профессиональное мастерство и преданность делу».

Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним состоится 15 января.

Воспоминания о Михаиле Державине — в материале RT.