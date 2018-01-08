В Москве 8 января ожидается до -2 °С

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В Москве 8 января, в понедельник, ожидается облачная погода с выпадением осадков в виде снега. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что температура воздуха днём составит 0...-2 °С. Ночью похолодает до -5 °С.

Скорость порывов ветра местами может достигать 18 м/с.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, как правильно пережить резкую смену температуры метеозависимым людям.

Подробнее о погоде в российской столице в ближайшие дни — в материале RT.

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