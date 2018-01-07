В Москве 7 января ожидается до +2 °С

В Москве 7 января, в воскресенье, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что температура воздуха днём составит 0...+2 °С. По данным синоптиков, возможны небольшие осадки, облачность и сильная гололедица. Скорость порывов ветра местами может достигать 18 м/с. Ранее сообщалось, что на Рождество в Москву начнёт прорываться фронт холодного воздуха. Смена погоды будет сопровождаться снегопадами. 26 декабря 2017 года m24 передавал, что московские коммунальные службы переведены в состояние повышенной готовности.