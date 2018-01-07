В Москве 7 января ожидается до +2 °С

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В Москве 7 января, в воскресенье, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что температура воздуха днём составит 0...+2 °С.

По данным синоптиков, возможны небольшие осадки, облачность и сильная гололедица. Скорость порывов ветра местами может достигать 18 м/с.

Ранее сообщалось, что на Рождество в Москву начнёт прорываться фронт холодного воздуха. Смена погоды будет сопровождаться снегопадами.

26 декабря 2017 года m24 передавал, что московские коммунальные службы переведены в состояние повышенной готовности.

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