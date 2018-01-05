Водителей Московского региона призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Водителей Москвы и Московской области призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«5 и 6 января в столице прогнозируются неблагоприятные погодные условия, на дорогах сохранятся снег и гололедица, при неблагоприятных погодных условиях возможны ухудшение видимости и рост числа ДТП», — заявил ведущий специалист ЦОДД Максим Лазовский.

По его словам, это может осложнить дорожную ситуацию. Центр советует отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться городским.

Автомобилистам также напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, в том числе не нарушать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких манёвров.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о гололедице на дорогах Москвы и области.

В декабре «ПолитЭксперт» сообщал о росте числа ДТП в Санкт-Петербурге из-за непогоды.