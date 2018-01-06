В Гидрометцентре рассказали о погоде на Рождество в Москве

В Москве в первой половине дня 7 января ожидается тёплая погода, однако к вечеру начнётся похолодание. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Максимальные температуры — от +1 °C до +3 °C — будут утром и в полдень 7 января. Затем со второй половины дня, с 13—15 часов, как показывают прогностические модели, начнётся понижение температуры», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Центр «Фобос» сообщил, что тёплая погода в столице сменится резким похолоданием.

На Рождество в Москву начнёт прорываться фронт холодного воздуха, за которым придут полярные атмосферные массы.

Смена погоды будет сопровождаться снегопадами, предупреждают синоптики.

26 декабря 2017 года m24 передавал, что московские коммунальные службы переведены в состояние повышенной готовности.