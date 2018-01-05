Росгидромет предупредил о похолодании в Московском регионе на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT сообщил, что на следующей неделе жителям Московского региона стоит ожидать плавного понижения температуры, а не резкого похолодания.

«Мы даём плавное похолодание. Сегодня у нас от 0 °С до +2 °С в центре города и до -2 °С по Московской области, на завтра днём тоже от +1 °С до +3 °С, до -1 °С по области, в воскресение от -2 °С до +3 °С. То есть тепло. И только в понедельник будет чуть-чуть похолоднее — от -1 °С до -6 °С. А днём от -3 °С до +2 °С. В первый рабочий день (9 января. — RT) будет то же самое. Ночью температура от -1 °С до -6 °С, а днём от 0 °С до -5 °С. 10 января будет точно такая же погода», — отметил он.

Холоднее станет в четверг, 11 января. Однако, по словам синоптика, такое понижение температуры соответствует климатической норме.

«11 числа будет чуть попрохладнее — от -3 °С до -6 °С и днём от -1 °С до -6 °С. 11 января мы только выйдем на норму по температуре. Сейчас по норме должна быть температура -8,4 °С, а у нас вчера была +2 °С . Вчера мы были на 10 °С выше нормы», — сказал Цыганков.

Ранее центр «Фобос» сообщил, что тёплая погода в столице сменится резким похолоданием. На Рождество в Москву начнёт прорываться фронт холодного воздуха, за которым придут полярные атмосферные массы. Смена погоды будет сопровождаться снегопадами, предупреждают синоптики.