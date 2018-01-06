В Москве 6 января ожидается до +2 °C

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В Москве 6 января, в субботу, ожидается до +2 °C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что температура воздуха днём составит 0...+2 °С.

По данным синоптиков, возможны осадки, местами гололедица. Скорость порывов ветра может достигать 10 м/с.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщал, что водителей Москвы и Московской области призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

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