В Twitter объяснили отказ блокировать аккаунты мировых лидеров

Руководство социальной сети Twitter опубликовало обращение к пользователям, в котором названы причины отказа блокировать аккаунты мировых лидеров.

В заявлении говорится, что избранные главы государств имеют огромное влияние на глобальную общественную дискуссию, а блокировка их аккаунтов в социальной сети лишит пользователей возможности получать интересующую их информацию.

«Мы рассматриваем сообщения лидеров в Twitter сообразно существующему политическому контексту, который определяет их, а также соответствующим образом применяем наши правила... Мы делаем всё возможное для того, чтобы оставаться беспристрастными...», — говорится в тексте сообщения.

По данным СМИ, ранее пользователи социальной сети выступили с инициативой о блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа в связи с его постоянными угрозами в адрес КНДР.

3 января Трамп прокомментировал заявление главы Северной Кореи Ким Чен Ына во время новогоднего обращения к гражданам КНДР о том, что «ядерная кнопка» находится на его рабочем столе.