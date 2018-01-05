В Москве отреставрировали более 180 памятников архитектуры в 2017 году

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В Москве отреставрировали более 180 памятников архитектуры в 2017 году, сообщает m24.

«Многие уникальные объекты спасены от разрушения», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, началось восстановление ряда знаковых объектов, среди которых Дом Наркомфина.

Как отметил мэр, культурное наследие города сохраняют и за счёт бюджета, и силами инвесторов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что власти Крыма не будут реагировать на требования Киева о прекращении реставрации в Бахчисарае.

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