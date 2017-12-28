Власти Крыма не будут реагировать на требования Киева о прекращении реставрации в Бахчисарае

Власти Крыма не станут реагировать на требования украинского Министерства культуры о немедленном прекращении реставрации в Ханском дворце в Бахчисарае, сказал глава региона Сергей Аксёнов. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Дурость. Пусть они у себя кому-нибудь прикажут, и кто-то пусть исполнит», — заявил Аксёнов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

По словам главы Крыма, после окончания работ Минкультуры Украины будет приглашено на экскурсию.

«Приказ их не выполним», — добавил Аксёнов.

Кроме того, он сообщил, что на реконструкцию дворца будет направлено 1,6 млрд рублей и достопримечательностям вернут первозданный вид.

Ранее сообщалось, что в Крыму назвали провокацией жалобу Украины в ЮНЕСКО из-за ремонта в Ханском дворце.

Также ФАН сообщало, что специалисты из России и Сирии восстановили знаменитую статую льва богини Аллат в Пальмире.