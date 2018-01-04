Синоптики прогнозируют похолодание в Москве до -10 °С

На следующей неделе в Москве ожидается резкое понижение температуры до -10 °C. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.

Он отметил, что в настоящее время в столице наблюдается апрельская погода, но в ближайшей перспективе, по прогнозам синоптиков, ожидается сильное похолодание.

«Вечером 7 января температура будет 0…-5 °C, в ночь на понедельник — -5…-10 °C. Дальше мы постепенно будем входить в рамки климатической нормы», — рассказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что температура в столичном регионе в январе превышает нормальные сезонные показатели на 10 °С.

Также «ПолитЭксперт» передавал, что в Санкт-Петербурге зафиксирована рекордно тёплая погода.