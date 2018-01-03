Мероприятия на Тверской улице в Москве за три дня посетили 2,7 млн человек

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице в Москве посетили около 2,7 млн человек за три дня, сообщает m24.

«Судя по количеству гостей, праздник на ул. Тверская удался», — заявил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

По словам мэра, на Тверской показали более 150 представлений, в которых приняли участие 3,5 тыс. артистов и музыкантов.

Фестиваль начался 22 декабря. Он будет идти до 14 января на 83 площадках.

Ранее ФАН сообщало, что в Туве прошла новогодняя ёлка для юных патриотов.