В Туве прошла новогодняя ёлка для юных патриотов

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В Туве прошла новогодняя ёлка для юных патриотов, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу движения «Юнармия».

Праздник провели в местном музыкально-драматическом театре. В мероприятии приняли участие начальник главного штаба движения Дмитрий Труненков и артисты Центрального военного округа.

Один из поводов для торжества — успех местных юнармейцев в конкурсе КВН на приз министра обороны России Сергея Шойгу. Команда Кызылского президентского кадетского училища попала в финал.

На ёлку приехали более 500 юнармейцев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во время январских каникул в Подмосковье пройдёт свыше 600 спортивных мероприятий.

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