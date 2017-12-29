В Туве прошла новогодняя ёлка для юных патриотов
В Туве прошла новогодняя ёлка для юных патриотов, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу движения «Юнармия».
Праздник провели в местном музыкально-драматическом театре. В мероприятии приняли участие начальник главного штаба движения Дмитрий Труненков и артисты Центрального военного округа.
Один из поводов для торжества — успех местных юнармейцев в конкурсе КВН на приз министра обороны России Сергея Шойгу. Команда Кызылского президентского кадетского училища попала в финал.
На ёлку приехали более 500 юнармейцев.
Ранее телеканал «360» сообщал, что во время январских каникул в Подмосковье пройдёт свыше 600 спортивных мероприятий.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard