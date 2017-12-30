МЧС предупредило о тумане в Подмосковье в ближайшие часы

ГУ МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении видимости из-за тумана в ночь на субботу, 30 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.