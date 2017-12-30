МЧС предупредило о тумане в Подмосковье в ближайшие часы
ГУ МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении видимости из-за тумана в ночь на субботу, 30 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в регионе ожидается туман, который станет причиной ухудшения видимости до 200–500 м.
Ранее телеканал m24 со ссылкой на Гидрометцентр России сообщил, что в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в субботу, 30 декабря.
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