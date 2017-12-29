Температура в Москве достигла рекордного показателя

Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 29 декабря температура в Москве достигла того же рекордного показателя, который был установлен в 1975 году.

Как отметил синоптик РИА Новости, рекорд может быть побит.

«Сегодня на 17:00 по московскому времени на главной метеостанции Москвы, на ВВЦ, был температурный показатель +3,6 °C. Это, по крайней мере, повтор абсолютного температурного рекорда. Последний такой рекорд был в 1975 году, тоже +3,6 °C. Повтор точно есть. Возможно, он будет побит», — сказал он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что 29 декабря ожидается до +4 °C.