Температура в Москве достигла рекордного показателя

Короткая ссылка
Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 29 декабря температура в Москве достигла того же рекордного показателя, который был установлен в 1975 году.

Как отметил синоптик РИА Новости, рекорд может быть побит.

«Сегодня на 17:00 по московскому времени на главной метеостанции Москвы, на ВВЦ, был температурный показатель +3,6 °C. Это, по крайней мере, повтор абсолютного температурного рекорда. Последний такой рекорд был в 1975 году, тоже +3,6 °C. Повтор точно есть. Возможно, он будет побит», — сказал он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что 29 декабря ожидается до +4 °C.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119