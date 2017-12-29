Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу, 29 декабря, у западного побережья индонезийского острова Суматра.

Об этом информирует Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:14 по времени UTC (22:14 мск), эпицентр землетрясения находился в 176 км к северо-западу от города Бенкулу.

Информации о пострадавших в результате землетрясения пока нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана.

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