Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу, 29 декабря, у западного побережья индонезийского острова Суматра.
Об этом информирует Геологическая служба США.
Подземные толчки были зафиксированы в 19:14 по времени UTC (22:14 мск), эпицентр землетрясения находился в 176 км к северо-западу от города Бенкулу.
Информации о пострадавших в результате землетрясения пока нет.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана.
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