Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу, 29 декабря, у западного побережья индонезийского острова Суматра.

Об этом информирует Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:14 по времени UTC (22:14 мск), эпицентр землетрясения находился в 176 км к северо-западу от города Бенкулу.

Информации о пострадавших в результате землетрясения пока нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана.