Опрос показал рост числа доноров среди граждан России

Число граждан России, которые становятся донорами, увеличилось за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Число россиян, имеющих опыт участия в донорской деятельности, в последние несколько лет заметно увеличилось: если в 2015 году эта доля составляла 39%, то в 2017 году — уже 47%, в том числе 12% — однажды, 15% — несколько раз, 20% — более трёх раз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту не участвовали в программах по сдаче крови 52% наших граждан.

«Большинство опрошенных (59%) информированы о месте расположения ближайшего центра крови (среди ранее уже неоднократно сдававших кровь — 77%, среди не имеющих донорского опыта — 49%)», — утверждают социологи.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали, что больше всего почётных доноров проживает в Ивановской области, Карелии, Курганской и Нижегородской областях.